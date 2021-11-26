Меню
Кто примеряет сапоги в «Служебном романе»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Сапожки примеряет самая модная героиня «Служебного романа» – секретарша Верочка, роль которой блестяще исполнила Лия Ахеджакова. Диалог между Верой и Людмилой Прокофьевной Калугиной по поводу покупки сапог стал одним из самых ярких комедийных моментов в картине. В отличие от своей непосредственной начальницы, секретарша Верочка знает толк в моде и одевается в импортные вещи, которые в СССР невозможно было купить в магазинах, только из-под полы. Вполне возможно, что Вера и сама тайком занималась фарцой – достаточно вспомнить скандальное объявление о продаже колготок, вызвавшее праведный гнев Калугиной.

Кто знает, вдруг его автором была все та же модница Верочка.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
