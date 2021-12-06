Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет в советском фильме «Верные друзья»?

Кто поет в советском фильме «Верные друзья»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Все песни исполнили Александр Борисов, Василий Меркурьев и Борис Чирков – актеры, сыгравшие в фильме главные роли. Композитор Тихон Хренников и поэт-песенник Михаил Матусовский написали для комедийной картины четыре песни – «Лодочка», «Романс Лапина», «Речная песенка» и «Верные друзья». «Романс Лапина», более известный по первой строчке «Что так сердце растревожено», впоследствии обрел самостоятельную популярность. Он вошел в репертуар целого ряда певцов, в числе которых Муслим Магомаев, Георг Отс, Иосиф Кобзон и многие другие.

В фильме «Романс Лапина» исполнил Александр Борисов, известный не только как актер, но и как певец.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше