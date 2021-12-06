Кто поет в советском фильме «Верные друзья»?

Все песни исполнили Александр Борисов, Василий Меркурьев и Борис Чирков – актеры, сыгравшие в фильме главные роли. Композитор Тихон Хренников и поэт-песенник Михаил Матусовский написали для комедийной картины четыре песни – «Лодочка», «Романс Лапина», «Речная песенка» и «Верные друзья». «Романс Лапина», более известный по первой строчке «Что так сердце растревожено», впоследствии обрел самостоятельную популярность. Он вошел в репертуар целого ряда певцов, в числе которых Муслим Магомаев, Георг Отс, Иосиф Кобзон и многие другие.
В фильме «Романс Лапина» исполнил Александр Борисов, известный не только как актер, но и как певец.
