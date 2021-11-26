Меню
Кто поет в «Служебном романе» за Алису Фрейндлих?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Алиса Фрейндлих сама исполнила все песни. До съемок в «Служебном романе» актриса уже пела в фильмах «Похождения зубного врача» (1965), «Его звали Роберт» (1967) и мультфильмах «Поезд памяти» (1975), «Голубой щенок» (1976). Поэтому ей не составило большого труда записать композиции для новой картины. Интересно, что слова для «Песенки о погоде», моментально ставшей хитом, написал режиссер «Служебного романа» Эльдар Рязанов. Однако он не сразу признался в этом, а композитору Андрею Петрову сказал, что нашел эти стихи у английского поэта Уильяма Блейка.

В дальнейшем Рязанов все-таки раскрыл авторство текста, и на пластинке с музыкой к фильму уже было указано его имя.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
