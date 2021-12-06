Кто поет песню в фильме «Китайский сервиз»?

Меню
Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

В авантюрной комедии Виталия Москаленко звучат романсы в исполнении Евгении Смольяниновой. Именно ее голосом поет героиня фильма Зинаида Волошина, роль которой блестяще сыграла Анна Самохина. Смольянинова – выпускница Ленинградского музыкального училища. Еще в годы учебы певица начала собирать ноты старинных романсов и русских народных песен, некоторые из них и вошли в репертуар героини «Китайского сервиза». По сюжету, Зинаида Волошина поет для публики речного парохода «Святитель Николай».

В ее исполнении прозвучали романсы «Звезда, прости!», «Не обмани», «Вино любви», «Снился мне сад в подвенечном уборе» и народная песня «Однажды морем я плыла», которая стала лейтмотивом фильма.

