Кто поет песню «Проснись и пой» в фильме «Джентльмены удачи»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Песня «Проснись и пой», написанная Геннадием Гладковым на стихи Владимира Лугового, звучит в фильме в исполнении Ларисы Мондрус. Изначально композиция была создана для спектакля «Проснись и пой!», который был поставлен в Московском театре сатиры в 1970 году. Авторы «Бриллиантовой руки» позаимствовали песню из спектакля, и после премьеры фильма в 1971 году она стала популярной. А когда по телевидению показали телеверсию спектакля, за композицией окончательно закрепился статус шлягера.

Кстати, песни в исполнении Ларисы Мондрус звучали и в других советских фильмах: «Зареченские женихи» (1967), «Следствие продолжается» (1968), «Последние каникулы» (1969), «Песня моря» (1971).

Джентльмены удачи
Джентльмены удачи криминал, комедия
1971, СССР
8.0
