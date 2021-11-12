Меню
Кто пел за Красную Шапочку в советском фильме?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Роль главной героини в советском двухсерийном фильме «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки» (1977) сыграла юная Яна Поплавская, а вот спела за нее Ольга Рождественская, которой на тот момент было всего 8 лет. Оля родилась в музыкальной семье: ее родителями стали певица Жанна Рождественская и барабанщик Сергей Акимов. Песенка «Если долго-долго-долго…» стала дебютом в вокале и впоследствии визитной карточкой юной певицы.

После успеха 1977 года Олю стали регулярно приглашать для озвучивания кино и мультфильмов, записи песен на пластинки и гастролей, в том числе для выступлений совместно с Михаилом Боярским и Ириной Понаровской.

 

