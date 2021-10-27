Кто озвучивал Гарфилда на русском языке?

Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители

Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом

Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово

В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох

Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам

Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1

«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)

«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее

Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад

«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей