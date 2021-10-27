Кто озвучивал Гарфилда на русском языке?

Кота Гарфилда в фильме «Гарфилд» озвучил российский актер Олег Табаков. Это не первый анимационный кот, озвученный актером, ведь голос всеми любимого кота Матроскина также принадлежит Табакову. Актера пригласили именно из-за его опыта в озвучивании. По словам Табакова, создать нового персонажа, не похожего на Матроскина, было несложно, поскольку коты очень отличаются по характеру. В российском прокате фильм собрал больше 2 млн долларов. Через два года вышел сиквел фильма, в котором Табаков вернулся к роли Гарфилда, а лента собрала в российских кинотеатрах почти 6 млн долларов.
В оригинальной версии фильма кота-лентяя озвучил актер Билл Мюррей.
