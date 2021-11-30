Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивал «Ежика в тумане»?

Кто озвучивал «Ежика в тумане»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Мультфильмы Юрия Норштейна, такие как «Лиса и заяц» (1973), «Цапля и журавль» (1974), «Сказка сказок» (1979), обычно озвучивал один артист. Однако над озвучиванием «Ежика в тумане» работали сразу трое актеров. Центральный персонаж истории, ежик, говорит голосом Марии Виноградовой. Эту актрису можно по праву назвать легендой «Союзмультфильма», ведь за годы сотрудничества с мультипликационной студией она озвучила около 300 мультиков. Медвежонка дублировал Вячеслав Невинный. По слухам, чтобы достоверно озвучить запыхавшегося персонажа, актер пробежал несколько километров по коридорам студии.

Наконец, рассказчику свой голос подарил Народный артист СССР Алексей Баталов.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Мария Виноградова
Maria Vinogradova
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Vyacheslav Nevinny
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Aleksey Batalov
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше