Кто озвучивал «Ежика в тумане»?

Мультфильмы Юрия Норштейна, такие как «Лиса и заяц» (1973), «Цапля и журавль» (1974), «Сказка сказок» (1979), обычно озвучивал один артист. Однако над озвучиванием «Ежика в тумане» работали сразу трое актеров. Центральный персонаж истории, ежик, говорит голосом Марии Виноградовой. Эту актрису можно по праву назвать легендой «Союзмультфильма», ведь за годы сотрудничества с мультипликационной студией она озвучила около 300 мультиков. Медвежонка дублировал Вячеслав Невинный. По слухам, чтобы достоверно озвучить запыхавшегося персонажа, актер пробежал несколько километров по коридорам студии.
Наконец, рассказчику свой голос подарил Народный артист СССР Алексей Баталов.
