Кто озвучивал Джокера в «Темном рыцаре» Нолана на русском языке?

Джокера, персонажа Хита Леджера в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь», озвучил российский актер Владимир Зайцев. Работа Зайцева была высоко оценена зрителями, хотя, по словам самого актера, он к ней совершенно не готовился и озвучил персонажа «с наскока» – впервые он посмотрел фильм уже на озвучании. Сложность же, по его словам, заключалась в том, что Хит Леджер великолепно сыграл, и было важно не испортить это. Вся работа заняла четыре часа.
Зайцев рассказывает, что ему нравится озвучивать отрицательных персонажей, поскольку они более колоритные и непредсказуемые.
