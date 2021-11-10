Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивал Джокера в «Темном рыцаре» Нолана на русском языке?

Кто озвучивал Джокера в «Темном рыцаре» Нолана на русском языке?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Джокера, персонажа Хита Леджера в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь», озвучил российский актер Владимир Зайцев. Работа Зайцева была высоко оценена зрителями, хотя, по словам самого актера, он к ней совершенно не готовился и озвучил персонажа «с наскока» – впервые он посмотрел фильм уже на озвучании. Сложность же, по его словам, заключалась в том, что Хит Леджер великолепно сыграл, и было важно не испортить это. Вся работа заняла четыре часа.

Зайцев рассказывает, что ему нравится озвучивать отрицательных персонажей, поскольку они более колоритные и непредсказуемые.

Темный рыцарь
Темный рыцарь драма, мистика, триллер, боевик
2008, США
8.0
