Кто играл Мымру в «Служебном романе»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Роль Людмилы Прокофьевны Калугиной, получившей от подчиненных нелестное прозвище Мымра, сыграла Алиса Фрейндлих. Режиссер «Служебного романа» Эльдар Рязанов знал, что Алиса Бруновна сможет показать перевоплощение из «синего чулка» в очаровательную женщину так, как никто другой, а потому не мыслил без нее создание фильма. Интересно, что изначально картина должна была носить название «Сказка о руководящей Золушке», но худсовет потребовал изменить его на нечто более нейтральное. По слухам, после премьеры создатели фильма начали получать письма от зрительниц со всех уголков Советского Союза.

Они благодарили авторов «Служебного романа» за то, что вдохновили их на смену имиджа.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
