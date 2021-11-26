Кто играл Мымру в «Служебном романе»?

Наш ответ:

Роль Людмилы Прокофьевны Калугиной, получившей от подчиненных нелестное прозвище Мымра, сыграла Алиса Фрейндлих. Режиссер «Служебного романа» Эльдар Рязанов знал, что Алиса Бруновна сможет показать перевоплощение из «синего чулка» в очаровательную женщину так, как никто другой, а потому не мыслил без нее создание фильма. Интересно, что изначально картина должна была носить название «Сказка о руководящей Золушке», но худсовет потребовал изменить его на нечто более нейтральное. По слухам, после премьеры создатели фильма начали получать письма от зрительниц со всех уголков Советского Союза.