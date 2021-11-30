Кто играет солдата в «Марье-искуснице»?

В роли отставного солдата в сказке «Марья-искусница» предстал Михаил Кузнецов. Незадолго до этого он уже сыграл в другом фильме Александра Роу «Драгоценный подарок», где его персонажем был профессор Петр Петрович Сперантов. Для Роу в целом было характерно приглашать в свои картины уже знакомых актеров, и «Марья-искусница» не стала исключением: режиссер собрал на съемочной площадке своих любимых артистов – Анатолия Кубацкого (царь Водокрут), Георгия Милляра (Квак), Александра Хвылю (мудрец-молчальник).
Среди новых лиц были Нинель Мышкова, исполнившая роль самой Марьи, и Виктор Перевалов, представший в образе ее сына Иванушки.
