Кто играет солдата в «Марье-искуснице»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

В роли отставного солдата в сказке «Марья-искусница» предстал Михаил Кузнецов. Незадолго до этого он уже сыграл в другом фильме Александра Роу «Драгоценный подарок», где его персонажем был профессор Петр Петрович Сперантов. Для Роу в целом было характерно приглашать в свои картины уже знакомых актеров, и «Марья-искусница» не стала исключением: режиссер собрал на съемочной площадке своих любимых артистов – Анатолия Кубацкого (царь Водокрут), Георгия Милляра (Квак), Александра Хвылю (мудрец-молчальник).

Среди новых лиц были Нинель Мышкова, исполнившая роль самой Марьи, и Виктор Перевалов, представший в образе ее сына Иванушки.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Михаил Кузнецов
Михаил Кузнецов
Mikhail Kuznetsov
Александр Роу
Александр Роу
Alexander Rou
Анатолий Кубацкий
Анатолий Кубацкий
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Александр Хвыля
Александр Хвыля
Alexandr Chvylja
Виктор Перевалов
Viktor Perevalov
Нинель Мышкова
Ninel Myshkova
