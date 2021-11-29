Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Когда снимался фильм «Джентльмены удачи»?

Когда снимался фильм «Джентльмены удачи»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

Съемки культовой комедии "Джентльмены удачи" проходили в 1971 году и продолжались всего три месяца — с февраля по апрель. Основные сцены снимались в Москве, где не по сезону шли дожди, что доставляло съемочной группе немало хлопот. Погода была крайне не зимняя, и в столице постоянно шли дожди. Из-за этого съемочная группа была вынуждена отправиться в Самарканд для съемок тюремных сцен и побега, а в это время в Москве прошел сильный снегопад. Об этом киношникам пришла телеграмма, и они были вынуждены вернуться в Москву для съемок зимних сцен. Это интересное стечение обстоятельств сделало съемки фильма необычными и даже курьезными.

Когда вышел фильм "Джентльмены удачи"?

Фильм был выпущен 13 декабря 1971 года, и с тех пор стал неотъемлемой частью советской и российской кинематографии. С момента своего выхода он завоевал огромную популярность и до сих пор остается любимым фильмом для многих зрителей.

Как снимали фильм "Джентльмены удачи"?

Для создания атмосферы блатной тюрьмы и воровского жаргона режиссеры и сценаристы активно использовали опыт из жизни. Александр Серый, один из авторов сценария, сам прошел через тюремные испытания, что позволило ему добавить в фильм аутентичные детали. Многие фразы и выражения, которые стали знаковыми для фильма, такие как "канай отсюда" и "пасть порву", возникли благодаря ему.

Также следует отметить, что съемки некоторых сцен сопровождались курьезами. Например, эпизод с верблюдом, на котором должен был ехать Евгений Леонов, был снят так, что дрессировщик прятался за животным и передвигался вместе с ним. Интересным моментом стало также снятие сцены с цементом, когда актеры, погружаясь в субстанцию, пытались вылезти из нее, а Савелий Крамаров из-за клаустрофобии отказался сниматься в одном из кадров.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джентльмены удачи
Джентльмены удачи криминал, комедия
1971, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше