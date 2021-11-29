Когда снимался фильм «Джентльмены удачи»?

Наш ответ:

Съемки культовой комедии "Джентльмены удачи" проходили в 1971 году и продолжались всего три месяца — с февраля по апрель. Основные сцены снимались в Москве, где не по сезону шли дожди, что доставляло съемочной группе немало хлопот. Погода была крайне не зимняя, и в столице постоянно шли дожди. Из-за этого съемочная группа была вынуждена отправиться в Самарканд для съемок тюремных сцен и побега, а в это время в Москве прошел сильный снегопад. Об этом киношникам пришла телеграмма, и они были вынуждены вернуться в Москву для съемок зимних сцен. Это интересное стечение обстоятельств сделало съемки фильма необычными и даже курьезными.

Когда вышел фильм "Джентльмены удачи"?

Фильм был выпущен 13 декабря 1971 года, и с тех пор стал неотъемлемой частью советской и российской кинематографии. С момента своего выхода он завоевал огромную популярность и до сих пор остается любимым фильмом для многих зрителей.

Как снимали фильм "Джентльмены удачи"?

Для создания атмосферы блатной тюрьмы и воровского жаргона режиссеры и сценаристы активно использовали опыт из жизни. Александр Серый, один из авторов сценария, сам прошел через тюремные испытания, что позволило ему добавить в фильм аутентичные детали. Многие фразы и выражения, которые стали знаковыми для фильма, такие как "канай отсюда" и "пасть порву", возникли благодаря ему.

Также следует отметить, что съемки некоторых сцен сопровождались курьезами. Например, эпизод с верблюдом, на котором должен был ехать Евгений Леонов, был снят так, что дрессировщик прятался за животным и передвигался вместе с ним. Интересным моментом стало также снятие сцены с цементом, когда актеры, погружаясь в субстанцию, пытались вылезти из нее, а Савелий Крамаров из-за клаустрофобии отказался сниматься в одном из кадров.