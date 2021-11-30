Меню
Когда снимали фильм «Девчата»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки лирической комедии проходили в 1961 году. При этом начались они зимой на «Мосфильме», а завершились летом на Ялтинской киностудии. Вместо сибирских тридцатиградусных морозов на улице стояла тридцатиградусная жара, в отсутствие кондиционеров актерам приходилось работать на съемочной площадке в духоте. Морозный пар, который вваливается в помещение за вошедшими героями, имитировали с помощью специального белого газа, который отличался не слишком приятным запахом. Финальную сцену, где Тося и Илья сидят в обнимку под пушистой елью, снимали в день, когда температура на термометре поднялась выше тридцати градусов.

После каждого дубля гримерам приходилось поправлять актерам грим и промакивать лбы салфетками.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
