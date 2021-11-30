Меню
Какой возраст Натальи Теняковой в фильме «Любовь и голуби»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

В 1984 году, когда проходили съемки фильма «Любовь и голуби», Наталье Теняковой было 40 лет. При этом в картине она сыграла пенсионерку бабу Шуру! А ее супруг в реальной жизни Сергей Юрский воплотил на экране комедийный образ дяди Мити. Как оказалось, режиссер Владимир Меньшов изначально подобрал на эти роли пожилых актеров, но когда стало понятно, что в фильме будет присутствовать налет театральности, решил позвать более молодых артистов. Случайно встретившись с Юрским и Теняковой на отдыхе в Крыму, предложил роли им. Наталья Тенякова вспоминала в интервью, что поначалу восприняла слова Меньшова как розыгрыш и подумывала отказаться.

Но когда узнала, что в Медвежьегорске, где проходили съемки, в лесах полным-полно грибов и работу можно совместить с приятным отдыхом, согласилась.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
