Какой возраст Натальи Теняковой в фильме «Любовь и голуби»?

Наш ответ:

В 1984 году, когда проходили съемки фильма «Любовь и голуби», Наталье Теняковой было 40 лет. При этом в картине она сыграла пенсионерку бабу Шуру! А ее супруг в реальной жизни Сергей Юрский воплотил на экране комедийный образ дяди Мити. Как оказалось, режиссер Владимир Меньшов изначально подобрал на эти роли пожилых актеров, но когда стало понятно, что в фильме будет присутствовать налет театральности, решил позвать более молодых артистов. Случайно встретившись с Юрским и Теняковой на отдыхе в Крыму, предложил роли им. Наталья Тенякова вспоминала в интервью, что поначалу восприняла слова Меньшова как розыгрыш и подумывала отказаться.