Какой бюджет у фильма «Троя»?

Бюджет исторической драмы с Брэдом Питтом в главной роли составил около 175 миллионов долларов. Таким образом, на момент премьеры в 2004 году картина считалась самой дорогостоящей в истории мирового кинематографа. Съемки «Трои» заняли всего три месяца – с апреля по июнь 2003 года – и отличались масштабностью. Если павильонные сцены были сняты в Лондоне, то натурные – на Мальте и в Мексике. По первоначальной задумке создателей, съемки должны были завершиться в Марокко, по из-за угрозы террористических атак было решено переместиться на мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас.
Именно там были сняты сцены сражений.
