Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма Сарика Андреасяна «Защитники»?

Какой бюджет у фильма Сарика Андреасяна «Защитники»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Бюджет фильма «Защитники» составил 380 миллионов рублей (5,5 млн долларов по курсу 2017 года). В первый день проката фильм собрал примерно 83 миллиона рублей, что оценивают как уверенный старт, однако затем сборы начали стремительно снижаться. В итоге первый уик-энд «Защитники» закончили на первом месте в российском прокате, а по итогам второго фильм утратил лидерство в прокате, став лишь четвертым. Каждую неделю касса фильма падала примерно на 90%. По итогам российского проката фильм заработал 273 миллиона рублей (или примерно 4,7 миллиона долларов). Более успешно фильм выступил в зарубежном прокате, заработав 7,1 миллиона долларов.

В целом фильм показал кассовый успех, благодаря сборам за рубежом удалось заработать почти 16 миллионов долларов.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Защитники
Защитники боевик, фантастика
2017, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше