Какой бюджет у фильма Сарика Андреасяна «Защитники»?

Бюджет фильма «Защитники» составил 380 миллионов рублей (5,5 млн долларов по курсу 2017 года). В первый день проката фильм собрал примерно 83 миллиона рублей, что оценивают как уверенный старт, однако затем сборы начали стремительно снижаться. В итоге первый уик-энд «Защитники» закончили на первом месте в российском прокате, а по итогам второго фильм утратил лидерство в прокате, став лишь четвертым. Каждую неделю касса фильма падала примерно на 90%. По итогам российского проката фильм заработал 273 миллиона рублей (или примерно 4,7 миллиона долларов). Более успешно фильм выступил в зарубежном прокате, заработав 7,1 миллиона долларов.
В целом фильм показал кассовый успех, благодаря сборам за рубежом удалось заработать почти 16 миллионов долларов.
