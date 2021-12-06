Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Круэлла»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Бюджет кинохита с Эммой Стоун в главной роли составил $200 000 000. В последние годы кинокомпания Walt Disney Pictures выпустила целый ряд киноадаптаций известных мультфильмов либо приквелов или сиквелов классических «диснеевских» историй. «Круэлла» относится ко второй категории – события криминальной комедии развиваются задолго до тех, что знакомы зрителю по мультфильмам «101 далматинец» и «102 далматинца». Интересно, что бюджет «Круэллы» оказался значительно выше бюджетов аналогичных проектов Walt Disney Pictures.

Так, например, «Аладдин» (2019) обошелся киностудии в $183 000 000, «Красавица и чудовище» (2017) – в $160 000 000, а «Малефисента: Владычица тьмы» (2019) – в $185 000 000.

 

