Какое ограничение по возрасту у фильма «Хороший мальчик»?

Какое ограничение по возрасту у фильма «Хороший мальчик»?

Олег Скрынько 15 августа 2025 Дата обновления: 15 августа 2025
Наш ответ:

«Хороший мальчик» — российская кинокомедия 2016 года, полюбившаяся многим зрителям.

Синопсис гласит:

Обычная неделя школьника Коли внезапно оборачивается цепочкой странных и захватывающих событий: он влюбляется в учительницу, в школе происходит поджог, а отец решает, что семье нужно отказаться от сна по ночам. Ситуацию осложняет то, что в Колю влюбляется дочка директора, подозревающая его в поджоге. До школьного праздника остаются считаные дни, и Коле предстоит выяснить правду, разобраться с чувствами и восстановить мир в семье.

Какое ограничение по возрасту у фильма «Хороший мальчик»

В России фильм официально доступен для просмотра с рейтингом 12+. Картина доступна во многих отечественных онлайн-кинотеатрах.

Кто сыграл в фильме

