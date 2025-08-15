Какое ограничение по возрасту у фильма «Хороший мальчик»?

«Хороший мальчик» — российская кинокомедия 2016 года, полюбившаяся многим зрителям.
Синопсис гласит:
Обычная неделя школьника Коли внезапно оборачивается цепочкой странных и захватывающих событий: он влюбляется в учительницу, в школе происходит поджог, а отец решает, что семье нужно отказаться от сна по ночам. Ситуацию осложняет то, что в Колю влюбляется дочка директора, подозревающая его в поджоге. До школьного праздника остаются считаные дни, и Коле предстоит выяснить правду, разобраться с чувствами и восстановить мир в семье.
В России фильм официально доступен для просмотра с рейтингом 12+. Картина доступна во многих отечественных онлайн-кинотеатрах.
