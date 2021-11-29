Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как звали сына в фильме «Любовь и голуби»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Сына Василия и Надежды Кузякиных из фильма «Любовь и голуби» зовут Ленька. Его роль исполнил дебютант Игорь Лях. На момент съемок выпускнику Высшего театрального училища имени Щепкина было всего 22 года. Изначально на роль Леньки был утвержден другой артист, Александр Озеров, но он не смог вовремя приехать на съемки из-за гастролей. Поэтому режиссер картины Владимир Меньшов, еще раз пересмотрев материалы с проб на эту роль, вызвал на съемочную площадку Игоря Ляха. Молодому актеру пришлось непросто, ведь ему предстояло не только впервые оказаться в кадре с мэтрами, но и сыграть за один день абсолютно все сцены с участием Леньки!

Однако с помощью опытных коллег Игорь справился с этой задачей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
