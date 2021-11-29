Как назывался автомобиль из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» показаны несколько автомобилей. Кинорежиссер Якин ездит на ЗиС-110Б с откидывающимся верхом. Этот автомобиль представительского класса использовался высокопоставленными чиновниками СССР во время официальных поездок. За основу был принят американский автомобиль высшего класса Packard Super Eight. Сотрудники скорой помощи перемещалась на микроавтобусе РАФ-977ИМ, выпускавшихся Рижской автобусной фабрикой в 1959-1976 годах.
Автомобиль сотрудников милиции – ГАЗ-24 «Волга», серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1967 по 1986 год.
