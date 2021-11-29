Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как назывался автомобиль из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» показаны несколько автомобилей. Кинорежиссер Якин ездит на ЗиС-110Б с откидывающимся верхом. Этот автомобиль представительского класса использовался высокопоставленными чиновниками СССР во время официальных поездок. За основу был принят американский автомобиль высшего класса Packard Super Eight. Сотрудники скорой помощи перемещалась на микроавтобусе РАФ-977ИМ, выпускавшихся Рижской автобусной фабрикой в 1959-1976 годах.

Автомобиль сотрудников милиции – ГАЗ-24 «Волга», серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1967 по 1986 год.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию комедия, фантастика
1973, СССР
8.0
