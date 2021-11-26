Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как фамилия главного героя фильма «Ирония судьбы»?

Как фамилия главного героя фильма «Ирония судьбы»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Главного героя новогодней картины зовут Евгений Лукашин. Изначально на эту роль претендовал Андрей Миронов. За плечами у него уже были роли в картинах «Три плюс два» (1963), «Бриллиантовая рука» (1968), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973). Несмотря на его горячее желание сыграть Женю, кандидатуру пришлось отклонить – по сюжету, Лукашин не пользовался успехом у женщин, и, глядя на рокового красавца Миронова, в это трудно было поверить. Не удались пробы на эту роль Петра Вельяминова, Олега Даля, Станислава Любшина...

Зато малоизвестный актер Андрей Мягков идеально подошел на роль простого, но обаятельного хирурга и после премьеры «Иронии судьбы» проснулся знаменитым.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром! мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
