Как фамилия главного героя фильма «Ирония судьбы»?

Наш ответ:

Главного героя новогодней картины зовут Евгений Лукашин. Изначально на эту роль претендовал Андрей Миронов. За плечами у него уже были роли в картинах «Три плюс два» (1963), «Бриллиантовая рука» (1968), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973). Несмотря на его горячее желание сыграть Женю, кандидатуру пришлось отклонить – по сюжету, Лукашин не пользовался успехом у женщин, и, глядя на рокового красавца Миронова, в это трудно было поверить. Не удались пробы на эту роль Петра Вельяминова, Олега Даля, Станислава Любшина...