Из какого фильма персонаж Борис Бритва?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Борис Бритва – это второстепенный персонаж фильма Гая Ричи «Большой куш», русский торговец оружием, живущий в Лондоне. Его сыграл югославский и хорватский актер сербского происхождения Раде Шербеджия, который часто исполнял роли восточноевропейцев в Голливуде. В одной из сцен Борис вытаскивает из-за пояса большой тесак. Персонаж Мыло делал то же самое в фильме «Карты, деньги, два ствола», другом фильме Гая Ричи.

Фраза Бориса Бритвы «Тяжесть – это хорошо, тяжесть – это надежно» звучит в песне Painful Delight хардкор-группы Cold War.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большой Куш
Большой Куш триллер, комедия, криминал
2000, Великобритания / США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
