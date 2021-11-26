Где жила Людмила Прокофьевна Калугина из «Служебного романа»?

По сюжету, Людмила Прокофьевна Калугина – директор большого статистического учреждения, поэтому она не могла жить в обычном доме для «простых смертных». Создатели картины «поселили» героиню в элитный дом, расположенный на Большой Никитской улице. В 1975 году кирпичная 12-этажка считалась престижным жильем, квартиры в ней принадлежали представителям «верхушки». Статус Калугиной как бы невзначай подчеркивали и мелкие детали интерьера, например репродукция картины Амедео Модильяни на одной из стен, дефицитная аппаратура и мебель.
Перед телефонной беседой с Новосельцевым героиня смахивала пыль с хрустальной люстры с подвесками, которая в 1970-е годы была на пике моды.
