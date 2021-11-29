Где в Малаховке снимали «Джентльменов удачи»?

Наш ответ:

Согласно сюжету легендарной комедии, именно в Малаховском озере воры-рецидивисты спрятали золотой шлем Александра Македонского. А чтобы достать исторический артефакт, им пришлось нырять в прорубь. Однако на самом деле съемки этих сцен проходили не в Малаховке, а на другом озере, к сожалению, история умалчивает, на каком именно. Несмотря на это, с 2015 года в Малаховке существует клуб любителей зимнего плавания «Джентльмены удачи». Малаховские моржи нередко устраивают на озере различные мероприятия, например, на одном из них они извлекли из воды специально сделанный шлем, похожий на киношный.