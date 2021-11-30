Где училась Тося из «Девчат»?

Наш ответ:

Героиня лирической комедии с отличием окончила Симферопольское кулинарное училище. Известен даже год окончания – 1958-й. Интересно, что фильм «Девчата» был снят по мотивам повести Бориса Бедного. В литературном первоисточнике судьба Тоси отличалась от судьбы экранной героини. Так, например, у девушки не было образования по специальности. Окончив школу, «книжная» Тося работала сначала в совхозе, затем – домработницей. Однако вскоре она поняла, что хочет заниматься другим делом, и нашла работу на Севере, там же поступила в вечернюю школу. Кстати, по книге, полное имя героини звучит как Анастасия Поликарповна Кислицына.