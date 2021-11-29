Где снимался фильм «Покровские ворота»?

Наш ответ:

Фильм «Покровские ворота» был целиком снят в Москве, на улицах столицы и в съемочных павильонах «Мосфильма». Здание, показанное в качестве дома героев, располагается по адресу Нащокинский переулок, 10 (фасад выходит на Гоголевский бульвар). Велюров исполняет песню «Все стало вокруг голубым и зеленым» в саду «Эрмитаж». В качестве катка на Чистых прудах показан Патриарший пруд, а в качестве лечебного учреждения – Центр спортивной медицины на Земляном валу, 53. Кинотеатр «Колизей», возле которого героиня Инны Ульяновой ждет мужа, находился на Чистопрудном бульваре, а сейчас на его месте располагается театр «Современник».