Где снимался фильм «Покровские ворота»?

Где снимался фильм «Покровские ворота»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Фильм «Покровские ворота» был целиком снят в Москве, на улицах столицы и в съемочных павильонах «Мосфильма». Здание, показанное в качестве дома героев, располагается по адресу Нащокинский переулок, 10 (фасад выходит на Гоголевский бульвар). Велюров исполняет песню «Все стало вокруг голубым и зеленым» в саду «Эрмитаж». В качестве катка на Чистых прудах показан Патриарший пруд, а в качестве лечебного учреждения – Центр спортивной медицины на Земляном валу, 53. Кинотеатр «Колизей», возле которого героиня Инны Ульяновой ждет мужа, находился на Чистопрудном бульваре, а сейчас на его месте располагается театр «Современник».

Невеста Костика Рита проживает в сталинской высотке на Котельнической набережной.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Oleg Menshikov
Леонид Броневой
Леонид Броневой
Инна Ульянова
Софья Пилявская
Sofya Pilyavskaya
Анатолий Равикович
Анатолий Равикович
