Где снимали сериал «Викинги»?

Наш ответ:

Съемки сериала проходили в Ирландии, Норвегии, Исландии и Марокко. Практически половина сцен снималась в ирландском графстве Уиклоу на студии Ashford, которая при необходимости полностью переходила в распоряжение команды «Викингов». Натурные съемки вели на озере Лох-Тэй, близ водопада Пауэрскот и реки Бойн. В Норвегию создатели шоу отправились для того, чтобы отснять ландшафты, а затем совместить их с ирландскими пейзажами. Исландские локации зрители могут увидеть в пятом сезоне во время путешествия Флоки – в кадре мелькнули черные песчаные пляжи близ деревни Вик, ряд водопадов и геотермальная зона Крисювик.