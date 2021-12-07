Меню
Где снимали сериал «Викинги»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки сериала проходили в Ирландии, Норвегии, Исландии и Марокко. Практически половина сцен снималась в ирландском графстве Уиклоу на студии Ashford, которая при необходимости полностью переходила в распоряжение команды «Викингов». Натурные съемки вели на озере Лох-Тэй, близ водопада Пауэрскот и реки Бойн. В Норвегию создатели шоу отправились для того, чтобы отснять ландшафты, а затем совместить их с ирландскими пейзажами. Исландские локации зрители могут увидеть в пятом сезоне во время путешествия Флоки – в кадре мелькнули черные песчаные пляжи близ деревни Вик, ряд водопадов и геотермальная зона Крисювик.

Марокко сыграло в сериале роли сразу двух стран – Туниса и Испании, где побывал Бьорн Железнобокий.

 

