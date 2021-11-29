Где снимали сцены из фильма «Покровские ворота» в Москве?

Наш ответ:

В фильме «Покровские ворота», натурные съемки которого проходили на улицах и бульварах Москвы, показаны многие места и достопримечательности столицы. Значительная часть съемок проходила на Бульварном кольце. Дом героев располагается параллельно Гоголевскому бульвару по адресу Нащокинский переулок, 10. Герой Леонида Броневого исполняет песню «Все стало вокруг голубым и зеленым» в саду «Эрмитаж». Каток снимали не на Чистых прудах, как заявлено в картине, а на Патриарших. В качестве лечебного учреждения показан Центр спортивной медицины на Земляном валу, 53. Героиня Инны Ульяновой ждет мужа около кинотеатра «Колизей». Он находился на Чистопрудном бульваре, а сейчас на его месте располагается театр «Современник». Невеста Костика Рита живет на Котельнической набережной — в одной из семи сталинских высоток.