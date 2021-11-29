Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали сцены из фильма «Покровские ворота» в Москве?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

В фильме «Покровские ворота», натурные съемки которого проходили на улицах и бульварах Москвы, показаны многие места и достопримечательности столицы. Значительная часть съемок проходила на Бульварном кольце. Дом героев располагается параллельно Гоголевскому бульвару по адресу Нащокинский переулок, 10. Герой Леонида Броневого исполняет песню «Все стало вокруг голубым и зеленым» в саду «Эрмитаж». Каток снимали не на Чистых прудах, как заявлено в картине, а на Патриарших. В качестве лечебного учреждения показан Центр спортивной медицины на Земляном валу, 53. Героиня Инны Ульяновой ждет мужа около кинотеатра «Колизей». Он находился на Чистопрудном бульваре, а сейчас на его месте располагается театр «Современник». Невеста Костика Рита живет на Котельнической набережной — в одной из семи сталинских высоток.

Павильонные съемки проходили на киностудии «Мосфильм».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Oleg Menshikov
Леонид Броневой
Леонид Броневой
Софья Пилявская
Sofya Pilyavskaya
