Где снимали «Охотника на монстров» (2020)?

Наш ответ:

Съемки фильма «Охотник на монстров» стартовали в провинции Западный Кейп в ЮАР, а также в столице страны, городе Кейптауне. В трех часах езды от Кейптауна, в охраняемом государством национальном парке на горном массиве Седерберг, снималась сцена на острове Камней, в которой Артемис и Охотник прячутся от монстра. Большая часть съемок прошла в провинции Спицкопп в Намибии. Кинематографистам требовалось также найти локацию в «реальном мире», откуда солдаты переносятся в мир монстров. Эти сцены снимались в национальном парке Танква Кару в ЮАР.