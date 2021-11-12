Где снимали «Охотника на монстров» (2020)?

Меню
Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки фильма «Охотник на монстров» стартовали в провинции Западный Кейп в ЮАР, а также в столице страны, городе Кейптауне. В трех часах езды от Кейптауна, в охраняемом государством национальном парке на горном массиве Седерберг, снималась сцена на острове Камней, в которой Артемис и Охотник прячутся от монстра. Большая часть съемок прошла в провинции Спицкопп в Намибии.  Кинематографистам требовалось также найти локацию в «реальном мире», откуда солдаты переносятся в мир монстров. Эти сцены снимались в национальном парке Танква Кару в ЮАР.

Этот отдаленный от цивилизации и усеянный черными скалами парк практически безлюден, а температура там меняется от 45 °С днем до 5 °С ночью.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Охотник на монстров
Охотник на монстров фэнтези
2020, США / Германия / Япония / Китай
6.0
