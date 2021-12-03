Где снимали фильм «В поисках капитана Гранта»?

Съемки советско-болгарского многосерийного фильма, основанного на романе Жюля Верна «Дети капитана Гранта», проходили главным образом в Болгарии. Режиссер и сценарист картины Станислав Говорухин в качестве основных локаций выбрал город Белоградчик и пещеру Проходна. Кроме того, съемочная группа побывала на Черном море, в Париже и Карачаево-Черкесии. В роли заснеженных вершин Анд выступила гора Ай-Петри, расположенная в Крыму. Частично съемки проходили и на фоне отечественных пейзажей.
Так, например, сцена с падением воздушного шара была снята в Курской области, в окрестностях Рыльского Свято-Николаевского монастыря.
Авторизация по e-mail