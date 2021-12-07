Меню
Где снимали фильм «В поисках капитана Гранта»?

Где снимали фильм «В поисках капитана Гранта»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Экранизацию знаменитого романа Жюля Верна «В поисках капитана Гранта» снимали на Одесской киностудии совместно с Болгарией: многие из натур, которые присмотрел режиссер фильма Станислав Говорухин, находились на болгарском побережье Черного моря. Конечно, главной из таких локаций стала знаменитая пещера Проходна, легкодоступная и поражающая своей красотой: местные называют ее «Глазами Бога». Кроме того, отметилось побережье Крыма: здесь снимали сцены, действие которых, по сюжету, происходит на берегах Южной Америки. Большая же часть «кругосветки» главных героев снимали в проливе между Адаларами и скалой Шаляпина. Корабль, на котором совершалось путешествие, это трехмачтовая шхуна «Кодор», которую действительно спустили на воду ради съемок.

Впрочем, что касается интерьеров, почти все они были сняты в павильонах: это давало членам съемочной группы значительную гибкость в вопросах постановки освещения и движения камеры.

 

