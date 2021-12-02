Где снимали фильм «Сувенир для прокурора»?

Съемки советского детективного фильма проходили на юге России – в Сочи, Краснодаре и в окрестностях этих городов. В кадре можно увидеть такие места Краснодара, как стадион «Кубань», завод имени Седина, улицы Красная и Переходная. Сюжет картины строится вокруг загадочного убийства, произошедшего в курортном городе. Заведующий складом на местном машиностроительном заводе попадает в аварию, однако предварительная версия – нахождение за рулем в пьяном виде – не подтверждается. За расследование берутся следователь прокуратуры Ольга Петровна Гранская и прокурор города Захар Петрович Измайлов.
Их роли исполнили Ирина Короткова и Юрий Соломин.
Авторизация по e-mail