Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Сувенир для прокурора»?

Где снимали фильм «Сувенир для прокурора»?

Елена Королева 2 декабря 2021 Дата обновления: 2 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки советского детективного фильма проходили на юге России – в Сочи, Краснодаре и в окрестностях этих городов. В кадре можно увидеть такие места Краснодара, как стадион «Кубань», завод имени Седина, улицы Красная и Переходная. Сюжет картины строится вокруг загадочного убийства, произошедшего в курортном городе. Заведующий складом на местном машиностроительном заводе попадает в аварию, однако предварительная версия – нахождение за рулем в пьяном виде – не подтверждается. За расследование берутся следователь прокуратуры Ольга Петровна Гранская и прокурор города Захар Петрович Измайлов.

Их роли исполнили Ирина Короткова и Юрий Соломин.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ирина Короткова
Юрий Соломин
Юрий Соломин
Yury Solomin
Галина Беляева
Галина Беляева
