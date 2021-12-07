Меню
Где снимали фильм «Служебный роман»?

Олег Скрынько 7 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Фильм «Служебный роман», снятый Эльдаром Рязановым, стал настоящей визитной карточкой Москвы 1970-х годов. Локации фильма, хоть и разрозненные, формируют узнаваемую картину города. Выбор мест съёмок был тщательным и символичным, помогая подчеркнуть характеры героев и атмосферу действия.


Локации съёмок "Служебного романа"

Здание учреждения

  • Фасад и вход: Доходный дом Хомякова (Петровка, 3/6), ныне Федеральное агентство морского и речного транспорта. Этот дом, построенный в стиле венского модерна, стал визуальной основой статистического учреждения, где разворачивается основное действие.

  • Внутренние интерьеры: Павильоны киностудии «Мосфильм», где воссоздали кабинеты Калугиной, Самохвалова и рабочий зал.
  • Крыша с растениями: Дом Нирнзее (Большой Гнездниковский переулок, 10). Известная своей историей, крыша этого дома служила рестораном и местом съёмок. Сегодня вход на крышу закрыт.

Жилые дома персонажей
Выбор жилых мест помогал акцентировать социальное положение героев:

  • Людмила Калугина: Престижный дом на Большой Никитской улице, 43. Этот адрес отражает высокий статус руководителя.
  • Юрий Самохвалов: Дом на улице Горького (ныне Тверская), соседствующий с Центральным телеграфом. Его соседство с бывшей квартирой министра культуры подчёркивает привилегированное положение.
  • Анатолий Новосельцев: Переулок Чернышевского, более скромное, но всё же центральное местоположение.
  • Секретарша Верочка: Чертановская улица, типичный спальный район Москвы.
  • Ольга Рыжова: Подмосковье, неподалёку от станции Лосиноостровская, которая на самом деле находится в черте Москвы.

Архитектурные особенности

  • Доходный дом Хомякова: Построенный в 1900 году, стал символом делового здания советской эпохи. В 1931 году надстроен на два этажа.
  • Дом Нирнзее: Построенный в 1913 году, он стал первым московским небоскрёбом. Его ресторан на крыше был популярен у москвичей, а виды с крыши вдохновляли кинематографистов.

Символика локаций

Каждое место подчеркивало статус и характер героев:

  • Калугина и Самохвалов занимали престижное центральное жильё, отражающее их положение в обществе.
  • Новосельцев, Рыжова и Верочка проживали в местах более скромных, что подчёркивало их принадлежность к рядовым сотрудникам.


Этот подход не только добавлял реализма, но и помогал глубже раскрыть внутренний мир героев, делая «Служебный роман» узнаваемым и любимым зрителями фильмом.

Все внутренние помещения были обустроены в павильонах «Мосфильма».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
