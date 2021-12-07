Где снимали фильм «Сердца четырех»?

Съемки фильма проходили в предвоенной Москве. В кадре можно увидеть такие места столицы, как Ленинские (Воробьевы) горы, Калужская застава (Ленинский проспект), Центральный парк культуры и отдыха имени Горького… Со времен съемок многое в городе изменилось – так, например, в доме не Ленинском проспекте, 31, где жили герои картины, сейчас располагается Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова. Фильм «Сердца четырех» повествует о молодых людях – строгой Галине и ее беспечной сестре Шурочке, военном Колчине и ученом Заварцеве.
Всем им предстоит встретить свое счастье, а прежде пройти сквозь череду веселых испытаний.
