Где снимали фильм «Сердца четырех»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки фильма проходили в предвоенной Москве. В кадре можно увидеть такие места столицы, как Ленинские (Воробьевы) горы, Калужская застава (Ленинский проспект), Центральный парк культуры и отдыха имени Горького… Со времен съемок многое в городе изменилось – так, например, в доме не Ленинском проспекте, 31, где жили герои картины, сейчас располагается Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова. Фильм «Сердца четырех» повествует о молодых людях – строгой Галине и ее беспечной сестре Шурочке, военном Колчине и ученом Заварцеве.

Всем им предстоит встретить свое счастье, а прежде пройти сквозь череду веселых испытаний.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Валентина Серова
Valentina Serova
Евгений Самойлов
Евгений Самойлов
Людмила Целиковская
Людмила Целиковская
Lyudmila Tselikovskaya
Павел Шпрингфельд
Pavel Shpringfeld
Ирина Мурзаева
