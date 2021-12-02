Где снимали фильм «Проклятый чиновник»?

Съемки комедийного фильма с Максимом Лагашкиным в главной роли проходили в подмосковном городе Зеленограде. Главной съемочной локацией стала городская префектура. По сюжету, местный чиновник Федор Петрович метит в мэры, для того чтобы занять заветный пост, он должен подписать документ о сносе старого жилого квартала. Всего за один росчерк пера он получит немалую сумму и кресло мэра. Но обстоятельства неожиданно принимают иной оборот: недовольная действиями Федора Петровича бабушка проклинает его, отныне он не может брать взятки. Герой ищет способ снять заклятие.
Премьера фильма состоялась в июле 2021 года, режиссером выступил Сарик Андреасян.
