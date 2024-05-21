Меню
Где снимали фильм "Моя ужасная сестра"?

Где снимали фильм "Моя ужасная сестра"?

Олег Скрынько 21 мая 2024 Дата обновления: 21 мая 2024
Наш ответ:

Фильм снимали в живописных местах Выборга и музее-заповеднике «Парк Монрепо», что позволяет зрителям насладиться старинными улочками и сказочными пейзажами. Главные роли исполнили Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, Марта Кесслер и София Петрова. Режиссёром фильма стал Народный артист Российской Федерации Александр Галибин, известный актёр театра и кино.

Сюжет фильма рассказывает о том, как родители десятилетних Лены и Сони решают пожениться, но девочки не хотят становиться сёстрами. Они решают, что единственный способ вернуть прежнюю жизнь – это поссорить взрослых, и для этого им придётся объединиться. Впереди их ждёт множество приключений, которые приведут к настоящей дружбе и созданию новой семьи.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Моя ужасная сестра
Моя ужасная сестра семейный
2022, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
