Где снимали фильм «Летучий корабль»?

Наш ответ:

«Летучий корабль» — российский фэнтезийный фильм, вышедший в 2024 году. В основу проекта лег одноименный советский мультфильм 1979 года. Из-за жанровой специфики проекта и обильного использования компьютерной графики большая честь съемок прошла в павильонах студии «Мосфильм». Так, в фильме около 3000 кадров, но лишь 50 из них лишены цифровых спецэффектов.



Внешний вид волшебного замка снимался в подмосковной дворянской усадьбе Марфино. Балконом тронного зала Царя стал центральный балкон на фасаде усадьбы. Кроме того, на площади у этого балкона были возведены декорации и построено небольшое рыбацкое поселение.



Четыре дня съемки проходили на настоящем болоте. Исполнитель главной мужской роли Александр Метелкин называет этот период самым тяжелым, поскольку вода была очень холодной и попадала за шиворот. Не помогал даже специальный гидрокостюм.



Поскольку собрать всех членов актерского состава в один день было проблематично, сцена свадьбы снималась по частям с активным привлечением дублеров.