Где снимали фильм "Лёд 3"?

Наш ответ:

"Лед 3" - финальная часть популярной франшизы о любви и преодолении трудностей. Место, где был снят фильм, полностью неожиданно для зрителей, следивших за первыми двумя частями. "Лед 3" был снят в городе Иркутске и на замерзшем озере Байкал.



Режиссером этой новой части фильма стал Юрий Хмельницкий, который известен своим фильмом "Сто лет тому вперед". Однако "Лед 3" стал его дебютом в большом кинематографе. Для съемок на озере Байкал прибыли известные отечественные актеры, включая Александра Петрова в роли Саши Горина и Марию Аронову в роли тренера Ирины Шаталиной.