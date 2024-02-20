Меню
Где снимали фильм "Лёд 3"?

Олег Скрынько 20 февраля 2024 Дата обновления: 20 февраля 2024
"Лед 3" - финальная часть популярной франшизы о любви и преодолении трудностей. Место, где был снят фильм, полностью неожиданно для зрителей, следивших за первыми двумя частями. "Лед 3" был снят в городе Иркутске и на замерзшем озере Байкал.

Режиссером этой новой части фильма стал Юрий Хмельницкий, который известен своим фильмом "Сто лет тому вперед". Однако "Лед 3" стал его дебютом в большом кинематографе. Для съемок на озере Байкал прибыли известные отечественные актеры, включая Александра Петрова в роли Саши Горина и Марию Аронову в роли тренера Ирины Шаталиной.

Лед 3
Лед 3 мелодрама, драма, спорт
2024, Россия
7.0
