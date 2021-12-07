Где снимали фильм «Дамы приглашают кавалеров»?

Съемки лирической комедии Ивана Киасашвили проходили на юге страны – в городе Сочи и пригородном поселке Лоо. Ряд сцен снимали на пароходе «Адмирал Нахимов», который спустя несколько лет после премьеры фильма, в 1986 году, затонул в результате кораблекрушения. «Дамы приглашают кавалеров» – одна из последних советских картин, снятых на палубе этого парохода. В роли вымышленного провинциального городка Поварихино выступил подмосковный город Коломна. Внимательные зрители могут увидеть в кадре улицы Коломны и отделение местного загса.
Интересно, что после церемонии бракосочетания экранные жених и невеста отправляются по тому же традиционному маршруту, что и реальные новобрачные.
Авторизация по e-mail