Где снимали фильм «Дамы приглашают кавалеров»?

Где снимали фильм «Дамы приглашают кавалеров»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки лирической комедии Ивана Киасашвили проходили на юге страны – в городе Сочи и пригородном поселке Лоо. Ряд сцен снимали на пароходе «Адмирал Нахимов», который спустя несколько лет после премьеры фильма, в 1986 году, затонул в результате кораблекрушения. «Дамы приглашают кавалеров» – одна из последних советских картин, снятых на палубе этого парохода. В роли вымышленного провинциального городка Поварихино выступил подмосковный город Коломна. Внимательные зрители могут увидеть в кадре улицы Коломны и отделение местного загса.

Интересно, что после церемонии бракосочетания экранные жених и невеста отправляются по тому же традиционному маршруту, что и реальные новобрачные.

 

