Где снимали фильм «Берегись автомобиля»?

Съемки фильма Эльдара Рязанова главным образом проходили в Москве. Внимательные зрители могут разглядеть в кадре такие места столицы, как площадь Варварские Ворота, Смоленская набережная, Сретенские Ворота. А погоня Любы за Деточкиным проходит по следующему маршруту: от Садового Кольца до Большого Каретного переулка. В интервью Ольга Аросева рассказывала, что специально для съемок научилась водить троллейбус. После прохождения курсов она вышла на линию, во время съемок в салоне транспортного средства находились настоящие пассажиры.
Из окна троллейбуса была снята финальная сцена на Крымской эстакаде.
Авторизация по e-mail