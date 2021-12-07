Меню
Где снимали фильм «Берегись автомобиля»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки фильма Эльдара Рязанова главным образом проходили в Москве. Внимательные зрители могут разглядеть в кадре такие места столицы, как площадь Варварские Ворота, Смоленская набережная, Сретенские Ворота. А погоня Любы за Деточкиным проходит по следующему маршруту: от Садового Кольца до Большого Каретного переулка. В интервью Ольга Аросева рассказывала, что специально для съемок научилась водить троллейбус. После прохождения курсов она вышла на линию, во время съемок в салоне транспортного средства находились настоящие пассажиры.

Из окна троллейбуса была снята финальная сцена на Крымской эстакаде.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

