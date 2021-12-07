Где снимали фильм «Белое солнце пустыни»?

Меню
Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Натурные съемки фильма начались в Дагестане, где на берегу Каспийского моря были построены декорации города Педжента. Сцены, в которых Саид закопан в песок, снимались в одной из крупнейших песчаных дюн Евразии – бархане Сарыкум. После того как художественный совет посмотрел отснятый материал и потребовал внести в него правки, состоялась вторая экспедиция, на сей раз в Туркмению. Там киношники работали на протяжении трех месяцев в городе Байрам-Али.

Сон товарища Сухова, в котором он работает, а затем отдыхает в компании Катерины Матвеевны и женщин из гарема, снимались в деревне Мистолово Ленинградской области.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Анатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Anatoly Kuznetsov
Спартак Мишулин
Спартак Мишулин
Кахи Кавсадзе
Кахи Кавсадзе
Kakhi Kavsadze
Павел Луспекаев
Павел Луспекаев
Павел Луспекаев
Раиса Куркина
Raisa Kurkina
