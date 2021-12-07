Где снимали фильм «Белое солнце пустыни»?

Натурные съемки фильма начались в Дагестане, где на берегу Каспийского моря были построены декорации города Педжента. Сцены, в которых Саид закопан в песок, снимались в одной из крупнейших песчаных дюн Евразии – бархане Сарыкум. После того как художественный совет посмотрел отснятый материал и потребовал внести в него правки, состоялась вторая экспедиция, на сей раз в Туркмению. Там киношники работали на протяжении трех месяцев в городе Байрам-Али.
Сон товарища Сухова, в котором он работает, а затем отдыхает в компании Катерины Матвеевны и женщин из гарема, снимались в деревне Мистолово Ленинградской области.
