Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Алые паруса» с Вертинской и Лановым?

Где снимали фильм «Алые паруса» с Вертинской и Лановым?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки фильма Александра Птушко проходили главным образом в Крыму. В роли крохотной деревушки Каперны, где родилась и выросла Ассоль, выступил Коктебель. Именно там, к слову, жил когда-то и автор феерии «Алые паруса» Александр Грин. Сцены, действие которых разворачивается в городе Лисс, снимали в Ялте – местные жители охотно участвовали в массовке. Кроме того, съемочная группа побывала в Абхазии (там, в Пицунде, были сняты сцены с Лонгреном) и столице Азербайджанской Республике Баку, где проходили комбинированные съемки.

С помощью техники съемочная группа инсценировала шторм, а затем полученные в Баку кадры совместили с материалом, отснятым в Коктебеле.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше