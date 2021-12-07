Где снимали фильм «Алые паруса» с Вертинской и Лановым?

Съемки фильма Александра Птушко проходили главным образом в Крыму. В роли крохотной деревушки Каперны, где родилась и выросла Ассоль, выступил Коктебель. Именно там, к слову, жил когда-то и автор феерии «Алые паруса» Александр Грин. Сцены, действие которых разворачивается в городе Лисс, снимали в Ялте – местные жители охотно участвовали в массовке. Кроме того, съемочная группа побывала в Абхазии (там, в Пицунде, были сняты сцены с Лонгреном) и столице Азербайджанской Республике Баку, где проходили комбинированные съемки.
С помощью техники съемочная группа инсценировала шторм, а затем полученные в Баку кадры совместили с материалом, отснятым в Коктебеле.
