Где снимали фильм «А зори здесь тихие»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки проходили в павильонах киностудии «Мосфильм» и в Карелии – именно там, по сюжету, разворачивается действие картины Станислава Ростоцкого. Основной съемочной локацией стали Рускеальские водопады, расположенные в 28 километрах от города Сортавала, и старинная деревня Сяргилахта. После выхода фильма эти места стали популярными среди туристов, многие из них по дороге к горному парку Рускеала отправляются посмотреть на водопад и на «Женькин плес», где купалась одна из героинь.

Правда, увидеть места съемок в том же виде, что и на экране, не получится – сейчас там расположена благоустроенная туристическая зона.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

А зори здесь тихие
А зори здесь тихие исторический, драма, военный
1972, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
