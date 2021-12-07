Где снимали фильм «А зори здесь тихие»?

Съемки проходили в павильонах киностудии «Мосфильм» и в Карелии – именно там, по сюжету, разворачивается действие картины Станислава Ростоцкого. Основной съемочной локацией стали Рускеальские водопады, расположенные в 28 километрах от города Сортавала, и старинная деревня Сяргилахта. После выхода фильма эти места стали популярными среди туристов, многие из них по дороге к горному парку Рускеала отправляются посмотреть на водопад и на «Женькин плес», где купалась одна из героинь.
Правда, увидеть места съемок в том же виде, что и на экране, не получится – сейчас там расположена благоустроенная туристическая зона.
Авторизация по e-mail