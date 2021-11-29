Где снимали «Джентльмены удачи» в Средней Азии?

Меню
Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки «Джентльменов удачи» частично проходили в Самарканде – здесь снимали тюрьму и побег. По словам директора картины Александры Демидовой, съемки в Каттакурганском СИЗО были самыми тяжелыми. Женскую половину съемочной команды туда не пускали, а остальные ее участники передвигались по тюрьме только в сопровождении милиционеров. Кстати, отправляясь в Самарканд, киношники думали, что с легкостью смогут достать здесь верблюда для съемок. Однако они ошибались – после долгих поисков найти двугорбого удалось только в зоопарке. И, разумеется, на самом деле верблюд не плевал в лицо герою Савелия Крамарова.

Верблюжий плевок сымитировали с помощью вспененного шампуня.

