Где снимали «Довод» Нолана?

Натурные съемки фантастического экшена «Довод» британца Кристофера Нолана проходили на территории семи разных стран: актеры и члены съемочной группы посетили Эстонию, Италию, Индию, Данию, Норвегию, Великобританию и США. Среди прочего в кадре можно заметить «Линнахолл» в Таллине, автомагистраль Лаагне-теэ, ведущую к эстонской столице, Амальфитанское побережье, Саутгемптон, высотку в Мумбаи, ветряную электростанцию в Балтийском море, аэропорт Викторвилля.
Закрытую шахту в пустынном городе-призраке Игл-Маунтин и терминал международного аэропорта Лос-Анджелеса.
