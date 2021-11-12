Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали «Довод» Нолана?

Где снимали «Довод» Нолана?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Натурные съемки фантастического экшена «Довод» британца Кристофера Нолана проходили на территории семи разных стран: актеры и члены съемочной группы посетили Эстонию, Италию, Индию, Данию, Норвегию, Великобританию и США. Среди прочего в кадре можно заметить «Линнахолл» в Таллине, автомагистраль Лаагне-теэ, ведущую к эстонской столице, Амальфитанское побережье, Саутгемптон, высотку в Мумбаи, ветряную электростанцию в Балтийском море, аэропорт Викторвилля.

Закрытую шахту в пустынном городе-призраке Игл-Маунтин и терминал международного аэропорта Лос-Анджелеса.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Довод

Довод
Довод фантастика, боевик, триллер
2020, США / Великобритания
7.0
