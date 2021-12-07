Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали «Девятаева»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

За новый военный блокбастер про Великую Отечественную войну взялся российский продюсер Тимур Бекмамбетов. Вернуться к режиссуре его заставила реальная история Михаила Петровича Девятаева, советского летчика, который совершил невозможный побег из немецкого концентрационного лагеря, угнав их новейший бомбардировщик. Большая часть фильма, то есть интерьеры концлагеря и флешбэки о юности Девятаева, снимались в павильонах студии Ленфильм, а также в Казани. Военный аэродром, где взлетал Михаил Петрович, изобразили на бывшем аэродроме в поселке Сиверский в ленинградской области. Что касается главной части фильма, то есть сцен воздушных боев, здесь Бекмамбетов нашел новые возможности для использования своего главного приема – «сшивания» реальной жизни и виртуальной реальности. Актеров усаживали в кабины настоящих самолетов, вокруг которых на экраны проецировали кадры из игры War Thunder.

Напомним, что бюджет картины составил 625 миллионов рублей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девятаев
Девятаев военный, биография
2021, Россия
6.0
