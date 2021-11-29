Где снимали дачу из фильма «Джентльмены удачи»?

Меню
Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Дачу, которая, по сюжету, принадлежала профессору археологии Мальцеву, снимали в Серебряном Бору. Большой двухэтажный дом как нельзя лучше отражал статус своего владельца, к тому же располагался он в элитном месте, где позволить себе жилье мог далеко не каждый советский гражданин. В роли профессорской дачи выступил, по всей видимости, дом оператора «Джентльменов удачи» Григория Куприянова. Дело в том, что в дальнейшем это же строение появилось в кадре другой картины, над которой работал Куприянов, – детектива «Смерть на взлете» (1982).

В этом фильме на даче проживал резидент иностранной разведки Макс Бейн в исполнении Леонида Сатановского.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джентльмены удачи
Джентльмены удачи криминал, комедия
1971, СССР
8.0
