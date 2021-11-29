Где снимали больницу в фильме «Покровские ворота»?

Здание, в котором работает Людочка, никакого отношения к здравоохранению не имело – это государственный университет по землеустройству, находящийся по адресу: улица Казакова, 15. В качестве второй больницы создатели «Покровских ворот» сняли старинную усадьбу Усачевых-Найденовых, расположенную на Земляном валу, 53. В советское время в усадьбе располагался туберкулезный санаторий «Высокие горы», а после – врачебно-физкультурный диспансер. Сейчас в усадьбе размещается Центр спортивной медицины.
В больничном парке вплоть до XXI века сохранились объекты, попавшие в ленту: беседки, скульптуры и грот, в котором выступал переодетый в пижаму Велюров.
Авторизация по e-mail