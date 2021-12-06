Где снималась «Круэлла» (2021)?

Наш ответ:

Съемки перезапуска франшизы о приключениях далматинцев, «Круэллы», проходили главным образом в Лондоне. Помимо нескольких культовых лондонских местечек, которые вошли в фильм без изменений, улицы столицы Англии были изменены при помощи компьютерной графики, поскольку действие происходит в 1970-х годах. Место для первой работы Эстеллы было найдено в магазине Liberty в Сохо. Также съемочные локации включают Вестминстер, рядом с торговым центром, среди величественных зданий исторического центра Лондона: он использовался для экстерьерных сцен Дома баронессы. Ворота «Адского зала» снимались в поместье Энглфилд. А вот загородный дом баронессы был снят в Энглфилд-хаус, недалеко от Рединга. RAF Halton, военная база в Бакингемшире, использовалась как натура лондонского дома баронессы.