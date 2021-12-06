Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снималась «Круэлла» (2021)?

Где снималась «Круэлла» (2021)?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки перезапуска франшизы о приключениях далматинцев, «Круэллы», проходили главным образом в Лондоне. Помимо нескольких культовых лондонских местечек, которые вошли в фильм без изменений, улицы столицы Англии были изменены при помощи компьютерной графики, поскольку действие происходит в 1970-х годах. Место для первой работы Эстеллы было найдено в магазине Liberty в Сохо. Также съемочные локации включают Вестминстер, рядом с торговым центром, среди величественных зданий исторического центра Лондона: он использовался для экстерьерных сцен Дома баронессы. Ворота «Адского зала» снимались в поместье Энглфилд. А вот загородный дом баронессы был снят в Энглфилд-хаус, недалеко от Рединга. RAF Halton, военная база в Бакингемшире, использовалась как натура лондонского дома баронессы.

А офис Аниты был снят в здании старого цементного завода в Олдермастоне.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Круэлла
Круэлла комедия
2021, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше