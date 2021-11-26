Где работал Новосельцев в фильме «Служебный роман»?

Анатолий Ефремович Новосельцев, как и другие герои «Служебного романа», работает в вымышленном статистическом учреждении. Интерьеры этой организации – от курилки до актового зала – были полностью выстроены в самом большом павильоне «Мосфильма». Художнику-постановщику картины Александру Борисову удалось не только вместить в павильон все декорации, но и найти для съемок огромное количество «канцелярского» реквизита – пишущие и счетные машинки, телефонные аппараты, папки для бумаг, дыроколы и многое другое.
Кстати, возле одной из лестниц можно заметить мраморную статую, которая «засветилась» и в других советских фильмах, например в «Формуле любви» (1984) Марка Захарова.
